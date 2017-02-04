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Lahmacun

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Lahmacun İçin Malzemeler

Hamuru İçin;
2 su bardağı un
1 çay kaşığı şeker
4 çorba kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı kuru maya
Yarım su bardağı ılık su
2 çay kaşığı tuz
Kıyma Harcı İçin;
250 gram kıyma
1 adet soğan
5 adet sivri biber
3 adet domates
5 diş sarımsak
1 adet limon
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Tuz

 

Soğan Salatası İçin Malzemeler

2 adet kırmızı soğan
Yarım demet maydanoz
1 adet limonun suyu
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı nane
Tuz

Gavurdağı Salatası İçin Malzemeler

1 adet soğan
4 diş sarımsak
2 adet domates
1 adet sivribiber
10 dal taze nane
1 çay bardağı taze ceviz
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Pul biber
Nane
Tuz

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