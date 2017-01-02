elbasan tava tarifi

Çilekli Pasta İçin Malzemeler
Hamuru için;
2 su bardağı un
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı margarin
1 tutam tuz
2 çorba kaşığı şeker
Kreması için;
3 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
2 yumurta sarısı
3 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
1 limon kabuğu rendesi
15 adet çilek
Bahar Tarhanası İçin Malzemeler
1 fincan kırmızı mercimek
1 fincan pirinç
3 çorba kaşığı tarhana
2 çorba kaşığı margarin
Maydonoz
Tuz
8 su bardağı su
Yarım çorba kaşığı salça
Veya 1 adet iri domates
Elbasan Tava İçin Malzemeler
1 kilo parça kemiksiz koyun eti
2 orta boy soğan
1 kaşık salça
1 kaşık yağ
1 kilo yoğurt
4 veya 5 yumurta
2 kaşık irmik
Tuz
Karabiber