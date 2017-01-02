Limonlu Cheescake İçin Malzemeler
1 paket petibör bisküvi
1 paket labne peyniri
1 paket çiğ krema
Yarım kilo süzme yoğurt
6 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı limon suyu
1 adet limon kabuğu rendesi
2 paket vanilya
5 veya 6 adet çilek
Piliç Külbastı
3 adet tavuk
2 adet soğan
2 adet kırmız biber
4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı margarin
1 su bardağı su
Yarım çorba kaşığı kekik
Tuz karabiber
Yeşil Mercimekli Erişte
Yarım su bardağı yeşil mercimek
250 gram erişte
2 adet patates
2 çorba kaşığı ceviz içi
3 çorba kaşığı tereyağ
Tuz