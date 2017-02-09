Domatesli Şehriyeli Pilav İçin Malzemeler
2 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı tel şehriye
2 adet domates
2 çorba kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı şeker
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Köfte Ekmek İçin Malzemeler
2 adet domates
2 adet sivri biber
Yarım ekmek
Köfte harcı için;
400 gram kıyma
1 adet soğan
3 dilim ekmek içi
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı biber salçası
4 çorba kaşığı su
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Kekik
Piyaz için malzemeler
2 su bardağı kuru fasulye
2 adet soğan
2 adet domates
1 adet yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı sirke
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Tuz