Ana Sayfa » Video Galeri » Domatesli Şehriyeli Pilav
Domatesli Şehriyeli Pilav

Domatesli Şehriyeli Pilav

Video Galeri Bir yorum bırak

Domatesli Şehriyeli Pilav İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç
3 çorba kaşığı tel şehriye
2 adet domates
2 çorba kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı şeker
2 su bardağı sıcak su
Tuz

Köfte Ekmek İçin Malzemeler

2 adet domates
2 adet sivri biber
Yarım ekmek
Köfte harcı için;
400 gram kıyma
1 adet soğan
3 dilim ekmek içi
Yarım demet maydanoz
1 çorba kaşığı biber salçası
4 çorba kaşığı su
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Kekik

Piyaz için malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye
2 adet soğan
2 adet domates
1 adet yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı sirke
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Tuz

OKU ►  Kıymalı Patates Dolması Video

Etiketler

Tavsiye

Domatesli Şehriyeli Pilav Video

Domatesli Şehriyeli Pilav İçin Malzemeler; 2 su bardağı Pirinç 3 çorba kaşığı Tel Şehriye 2 adet …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.