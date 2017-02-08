Baharın müjdecisi kuşkonmazın turfanda sezonu açıldı. Kuşkonmaz özellikle anne adayları için ne kadar faydalı olduğundan bahsedelim biraz.

Folik asit, vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle nam salmış kuşkonmaz; antik çağlardan günümüze insanlar tarafından bilinen ve tüketilen değerli bir besin. “Asparagus officinalis” çalı bitkisinin baharda toprak yüzeyine uzattığı sürgünleri olan kuşkonmaz, yerli ve taze üretim Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi markasıyla bu bahar da sofralara konuk oluyor.

Dünyanın birçok yerinde Mart ayının başından itibaren sofralarda yerini almaya başlayan kuşkonmaz, baharın coşkusunu ve tazeliğini birbirinden farklı lezzetlere taşıyor. Türkiye’deki en büyük üretim alanında kuşkonmaz yetiştiren, Eskişehir’in Sarıcakaya Vadisi’nde üretimde “İyi Tarım Uygulamaları”nı seçen Nomad Tarım, Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi markasını uygun fiyata bahçeden yerli üretim marketlerde ve semt pazarında satışa sunarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

Nomad Tarım her yıl ılıman Sarıcakaya bölgesinde yaptığı üretimin bir kısmını örtü altına alarak en erken dönemde -turfanda- kuşkonmaz üretimini sağlıyor. Bu yıl içinde hazırlıklarını tamamlayan ve 30 dönüm bahçe örtü altına alan Nomad Tarım, kurduğu tüneller sayesinde toprak ısısının 10’C üzerine çıkmasını sağlayarak kuşkonmaz köklerinin uyanmasına imkan vererek en erkenci kuşkonmaz sürgünlerini hasat edebiliyor.

Doğal Sağlık Kaynağı Kuşkonmaz

Vücut sistemlerinde detoks görevi gören, anti-aging karşıtı özelliğiyle dikkat çeken, kemik erimesi ve kireçlenmeye karşı etkili, afrodizyak kaynağı kuşkonmaz, son zamanlarda sofraların vazgeçilmezi oldu. Çok yıllık otsu bir bitki olan kuşkonmaz; magnezyum, sodyum, demir, bakır, fosfor, selenyum, çinko, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengindir. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de içerisinde yeterli miktarda bulunuyor. Mineral ve vitamin yönünden oldukça zengin olan kuşkonmaz vücudun ihtiyacı olan maddelerin temininde önemli bir besin maddesidir. Mucize bitkilerden biri olarak kabul edilen; vücudu ve hayatı sağlıklı bir hale getirmek isteyenlerin tercihi kuşkonmaz, bu içeriğiyle güçlü bir idrar söktürücü ve kum döktürücü etkiye sahip. Kalbi güçlendirme ve kanı temizleme özelliği olan kuşkonmaz, sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca göz sağlığı için de etkili olduğu biliniyor. Lifli yapısı özellikle kabızlık çeken hastalar için bağırsakları çalıştırması yönüyle tavsiye ediliyor.

Anne Adayları İçin Folik Asit Deposu

Folik asit gebelik öncesi ve gebelik döneminde tüketilmesi oldukça önemlidir. Yüksek folik asit ve vitamin içeriği ile kuşkonmaz özellikle hamile ve hamilelik için hazırlık yapanlar için önemli besin kaynağı… Kuşkonmaz, folik asit ihtiyacı için hamileler ve yeni doğum yapan annelerin bilhassa tüketmesi gereken yiyeceklerdendir. Ayrıca kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli hormonlar bulunduğu için yenmesi özellikle öneriliyor.

Kuşkonmaz Çeşitleri

Türkiye’de halk arasında sarmaşık, avronyes, izvinye, aspariçe, asfaraca, tilki kuyruğu, dilkimen, tilkişen, ayrelli gibi farklı isimlerle bilinen kuşkonmazın yeşil ve mor olmak üzere iki cinsi var. Bu iki türün herhangi birinin ışık görmemiş toprak altı sürgünlerinin hasat edilmesiyle “üçüncü tür” Beyaz Kuşkonmaz elde ediliyor.

Kuşkonmaz Pişirme Püf Noktası

Beyaz kuşkonmazları ucu dışında tamamı, yeşil kuşkonmazın ise alt 1/3’lük kısmının kabuğu soyulur. Diplerinden 2 cm kadar bir kısmı kesilerek atılır. Kuşkonmazlar tuzlu kaynar suda en fazla 7 dakika haşlanır. Daha sonra suyu süzülüp, soğuk veya buzlu suya alınarak pişme süreci durdurulur. Mor kuşkonmazların şeker içeriği daha fazla olduğundan çiğ tüketime daha uygundur veya çok az pişirilebilir.