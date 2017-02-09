Fırında Patates İçin Malzemeler
4 adet patates
1 çorba kaşığı tereyağ
3 çorba kaşığı kaşar peyniri
1 çorba kaşığı zeytinyağı
maydanoz
karabiber
tuz
Meyveli Değişik Turta İçin Malzemeler
Hamuru için;
Yarım su bardağı un
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay bardağı ceviz içi
1 adet portakalın suyu
2 çorba kaşığı pudra şekeri
İçi için;
1 adet armut
1 adet elma
1 adet portakal
1 çay bardağı su
Sebzeli Biftek Sote İçin Malzemeler
3 parça biftek
4 diş sarımsak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
3 adet çarliston biber
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı su
Karabiber
Tuz