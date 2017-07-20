Çay saatinizi renklendirecek tarifler

Polat Renaissance Hotel Yeşilköy’ün Pasta Şefi Ercan Yıldız, mutfakta sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak, çayın kahvenin yanına iyi gidecek, belki de iş yerine götürmek için sadece bir çeşidini yapıp iş arkadaşlarınıza sürpriz yapacağınız, denizden çıkıp karnı çok acıkmış küçüklere nefis atıştırmalık olacak tarifleri sizler için hazırladı…

Mini Kruvasan

(1 Orta Boy Tepsi İçin)

Malzemeler:

250 gram un

1 tatlı kaşığı tereyağı

Çeyrek paket yaş maya

125 ml. ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

100 gram tereyağı (hamuru açmak için)

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı krema

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Elenmiş unun ortasını havuz gibi açın. Ortadaki boşluğa tuzu, şekeri, ılık sütü ve yaş mayayı yerleştirin. Parmak uçlarınızla hamuru yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Ortadaki malzeme çözülüp hamura iyice karışınca eritilmiş tereyağını ilave edin. Kenarda kalan unu da yavaş yavaş orta kısımda birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir hamur elde edince hamuru top şeklinde toparlayın ve üzerini streçle kapatın. Oda ısısında mayalanması için yarım saat bekletin.

Bekleme sürecinde mutfak tezgahına streç film serin. Hamuru açmak için kullanacağınız oda ısısına yumuşamış tereyağını filmin ortasına yerleştirin. Merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine streç film örtüp donması için buzluğa kaldırın.

Mayalanan hamuru un serpimiş tezgahın üzerine alın. Merdane yardımıyla dikdörtgen hamur açın. Hamurun ortasına buzlukta beklettiğiniz tereyağını yerleştirin. Tereyağlı hamuru ortadan ikiye katlayıp un serpilmiş tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın.

Hamuru dikdörtgen şeklinde katlayın ve streç filme sarın. Buzdolabına aktarıp yarım saat bekletin.

Buzdolabında beklettiğiniz hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Uzun bir dikdörtgen hamur açıp katladıktan sonra tekrar streçleyin ve buzdolabına tekrar aktarın. Yarım saat daha bekletin.

Buzdolabında ikinci kez beklettiğiniz hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Merdane yardımı ile uzun bir dikdörtgen hamur elde edin. Bir bıçak yardımı ile uzunlamasına ortadan ikiye kesin. İki hamuru üst üste yerleştirip tekrar merdane ile açın.

Elde ettiğiniz hamuru bir bıçak yardımı ile verev keserek üçgen hamurlar elde edin. hamurları geniş kısmından yuvarlayıp uç kısımlarına doğru rulo şeklinde sarın. Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzeri için; Tüm malzemeleri çırpın ve hamurların üzerlerine fırça yardımıyla sürün. Hamurları son kez bu şekilde oda ısısında yarım saat daha mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 12-15 dakika pişirin. İsteğe göre arasına dilimlenmiş peynir, roka ve krem peynir eşliğinde servis yapabilirsiniz.