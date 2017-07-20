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Parmesanlı Grissini

Parmesanlı Grissini

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Parmesanlı Grissini

(2 Tepsi İçin)

 

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

1 çay kaşığı instant maya

1 su bardağı su

1 kahve fincanı zeytinyağı

Parmesanlı Grissini

Hazırlanışı:

Unu, toz parmesanı, kurutulmuş reyhanı ve mayayı çukur bir kapta harmanlayın. Suyu ve zeytinyağını ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yarım saat oda ısısında bekletin. Hamuru daha sonra zeytinyağı ile yağlanmış tezgahın üzerine alın. Merdane ile açarak, en fazla 1 cm kalınlığında dikdörtgen bir hamur elde edin. Hamuru şeritler halinde kesip iki tarafından tutup zıt yönlere çevirin. Her hamuru aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıdın üzerine aralıklı olarak yerleştirin. Oda ısısında 15 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 12-15 dakika pişirin. Fırından alın.

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