10 yaş daha genç gözükebilirsiniz..!

Tüm dünyanın genç ve sağlıklı kalmanın peşinde koştuğu bir gerçek. Estetik cerrahi genç kalabilmenin yollarını sunuyor ve elveda denilen yıllara inat, günden güne tazelenen bir cilde, yenilenen bedene kavuşma imkanını veriyor. Peki, siz de en az 10 yaş daha genç gözükebilmek için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Estetik International Sağlık Grubu doktorları olduğunuzdan daha genç gözükmenin sırlarını veriyor: “Hemen herkes 30’lu yaşlarda aynalardaki aksine bakıp, hafif form kayıpları yaşadığının farkına varır. Özellikle 30-40 yaş arası geleceğe yatırım yapmak için en doğru yaş aralıklarıdır. Bu yaş aralığında yaptıracağınız önlem uygulamaları, 40’lı, 50’li ve hatta 60’lı yıllara daha rahat, dinç, diri ve daha genç girmenizi sağlayacaktır. Önce beslenmeyle başlayalım. Hayatınızdan suyu, sebzeyi ve meyveyi eksik etmeyin. Cildinizi nemlendirin ve güneş ışığından koruyun. Hiç alternatifi yok, kesinlikle sigarayı terk edin. Spor, sabit kiloda kalma ve stresten uzak bir yaşam tarzı şart. Tüm bunları yaptıktan sonra medikal ve estetik cerrahiden yardım alabilirsiniz”.

Yaşlı gösteren yüz kusurları

Yüzümüzdeki yaşlı gösteren kusurları sıralayan Estetik International, ince çizgiler, gıdık ve boyun bölgesinin yaşı en fazla belli eden alanlar olduğunu söylüyor ve ekliyor: “ Hindi boynu olarak da tanımlanan sarkmış, kırışmış gıdık ve boyun bölgesi, yüz güzelliğinize gölge düşüren ve sizi olduğunuzdan çok daha fazla yaşlı gösteren alanlardır. Yine ince çizgilerle başlayıp, giderek derinleşen kaz ayakları, dudak üstü ve alın çizgileri, form kayıplarını belli ederler. Bunun için kliniklerimizde öncelikle ameliyatsız tekniklere yöneliyoruz çünkü cerrahi girişimlerde kesi yapıldığı için, iyileşme süreçleri uzuyor, komplikasyon riski artıyor. Botoks, yağ enjeksiyonları, Örümcek Ağı Tekniği, tüm bu sorunların önüne geçmemizi sağlıyor.”

Saçlar çok önemli

“Seyrekleşen ve gençlik zamanlarındaki gibi canlı ve gür kalamayan saçlar kesinlikle yaş alma sinyalleri verir” saçların canlanması için, laboratuvarlarda geliştirilen Organik Saç Ekimi enjeksiyonunu öneriyoruz” diyen uzman doktorlar, ayrıca şunları dile getiriyor: “Normalde Organik Saç Ekimi için kullandığımız, hastanın bölgesel yağlanma alanlarından alınarak, kök hücreden zengin hale getirdiğimiz yağlı sıvıyı, saçların canlanması ve tekrar sağlık kazanması için de kullanıyoruz. Bu sıvı sayesinde, saçların dökülmesi duruyor ve etkili bir şekilde canlanma başlıyor”.

Dudakların parlak ve diri gözükmesi gerekir

“Dudakların güneşten en fazla etkilenen bölge olması ve zaman içinde renk ve diriliğinde kayıplar yaşanması yine yaşlı gösteren unsurlardan bir tanesi. Öncelikle yaz kış dudakların nemsiz bırakılmaması gerekiyor. Yüksek koruma faktörlü dudak koruyucularını önerebiliriz. Eğer bir form kaybı yaşanıyorsa, dudaklara yapay enjeksiyonlar yerine, hastanın kendi yağıyla hazırlanan kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu yapılabilir. Bu sayede hem dudaklara dirilik kazandırılır, hem de kaybolan canlılığı kök hücre sayesinde tekrar yerine gelir”.