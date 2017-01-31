Elmalı Pay Tarifi

Kruvasan İçin Malzemler
5 yaprak milföy hamuru
5 dilim taze kaşar
1 adet yumurta sarısı
Yarım çay bardağı süt
Elmalı Pay İçin Malzemler
Hamuru için;
3 su bardağı un
4 çorba kaşığı yağ
2 çorba kaşığı su
İçi için;
3 adet elma
1 çay bardağı şeker
2 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı tarçın
Kısır İçin Malzemler
2 su bardağı ince bulgur
1 adet kıvırcık salata
Yarım demet maydanoz
2 adet salatalık
2 adet domates
7 adet taze soğan
2 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet limon suyu
Yarım çay bardağı nar ekşisi
Pul biber
Nane
Tuz
Yoğurtlu Hamur İçin Malzemler
5 çorba kaşığı yoğurt
1 su bardağı un
1 çorba kaşığı karbonat
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz