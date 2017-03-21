Yiyeceklerin isimleri yöreden yöreye, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Biraz bildiğimiz yiyeceklerden bahsederken “Bu Gıdaların İsmini Hiç Böyle Duymadınız” diyebileceğimiz yemekleri sizler için hazırladık. Hatta birçok film repliğine, gündelik hayattaki konuşmalara konu olmuştur. “Biz İzmirliler çekirdeğe çiğdem deriz” bunların arasında en en meşhur olanıdır. Buğdaya yarma denilmesi de pek normaldir. Kulağımıza aşinadır yarma da çiğdem de hatta simit anlamına gelen gevrek de.

Ancak çok kısa araştırma yaptığımızda daha önce duymadığımız, kulağımıza oldukça yabancı geldiğinden bayağı komik gelen kelimeler, yemek isimleri ve yemek terimleri ile karşılaştık. Bilenlerimiz var mı bilmiyoruz ama bunlar gibi isimleri annelerinden ya da aile büyüklerinden duyan varsa, aşağıya yorum olarak bırakıverin.