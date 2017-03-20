Yemek Yemek İçin Mutlaka Yardım Alması Gerekir!

Bu yediği yemekten anlayacağınız gibi bazı kişiler yemek yemek için mutlaka yardım alması gerekir. Yemek yemek de kimi zaman sanattır. Örneğin bir pizzayı kesme dilimleme ya de elle yerken bile bir adabı bir usulü vardır. Pizzayı ortasından keserek yemek adeta işkence yemeğe saygısızlıktır. Yemek yeme şeklini yediği gıdalardan gıdaların son halinden anlayabileceğiniz gibi kötüye gidiyor… Şimdi göreceğiniz kişiler yemek yemeyi çok yanlış anlayan, çocukluğuna inmemiz gereken arkadaşlar. Zira gidip Survivor adasında 637 ay kalsan da böyle yemek yenmez. Yazıktır, günahtır. Acilen bir bilenden yardım almalarını umuyoruz.