Survivor Diyetiyle Yarışmacılar İki Ayda Bakın Ne Hale Geldiler

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yapılan televizyon yarışması. Programda, yarışmacılar yerleşim yerinden uzak bir bölgede soyutlanarak; para ödülü ve diğer ödüller için çekişirler. Yarışmada kademeli eleme sistemi kullanılır. Yarışmacılar, yalnızca bir yarışmacı kalana kadar diğer takım arkadaşlarını kapalı oylama ile elerler. Yarışmayı kazanan “Sole Survivor” (Hayatta kalan kişi) unvanını da alır. Survivor formatı 1992’de İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından oluşturulmuştur.