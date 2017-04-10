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Bu Pasta Süslemelerine Bayılacaksınız

Bu Pasta Süslemelerine Bayılacaksınız

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

                
Siz de evde kendi pastanızı kendiniz yapıp dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İşte pasta süslemede size müthiş fikirler verecek pasta süslemeleri. Pastanelerde internet sitelerinde televizyonda gördüğünüz pasta süslemelerini basit bildiğimiz malzemelerle evde çok kolay yapabilirsiniz. Size bunlar hakkında bir kaç ipucu vererek, doğun pastası, nişan pastası, söz pastası belki de düğün pastasını evde kendiniz yapabileceksiniz. Şimdiden başarılar, kolay gelsin ve afiyet olsun … 🙂

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