Biraz daha kendimizi dinleyelim…

Koskoca bir yılı ışık hızıyla yine devirdik, zaman gerçekten o kadar hızlı akıyor ki, şaşırmamak mümkün değil. Sadece zaman mı? Olayların akışı da aynı hızla devinim gösteriyor. Bu hepimiz için böyle değil mi? Hani klasiktir; yeni yıla girerken geçtiğimiz yılın muhasebesini yapar, doğrularımızla övünür, hatalarımızdan ders alır, bir daha tekrarlamamak kaydıyla kendimizi telkin eder, nihayetinde yeni bir yıla temiz bir sayfa açarız… İşte tam bu noktada, bize ışık hızıyla geçen o koca bir yıla, akla hayale sığmaz olayları sığdırmış olmanın şaşkınlığı vuruverir…

Ne kadar Hızlıysak O Kadar Fazla Hareketliyiz…

Muhasebenizi yaparken, gereksiz hareketlerin altını çizin ve o yeni sayfaya bir daha tekerrürünü istemediğiniz olayların şeceresini tutun. Oluşacak zaman boşluklarına kendiniz için, yeni yada uzun zamandır aklınızda olan planlarınızı serpiştirin. Gidilememiş bir tatil, alınamamış bir eğitim, okunamamış bir kitap, yapılamamış bir yemek, izlenememiş bir film, dinlenememiş bir albüm, ziyaret edilememiş bir dost, akraba v.s. sizi mutlu edecek her şey olabilir bu listede.

Evet belki yine zamanın hızlı akışına engel olamayacağız ama araya hayatın tadını çıkarabildiğimiz küçük es’ler vermiş olmanın mutluluğuyla yüzleşebileceğiz. Zira kendimiz için yaşamdan aldığımız mutluluğun, huzurun değeri neyle ölçülebilir? Bereketli, kazançlı, mutlu, huzurlu ve de lezzetli bir 2017 dileklerimle, Ağzınızın tadı daim, huzur hep sizinle olsun…

Eren AYDIN