“Önümüzdeki 50 yıl içinde böcek yememiz gerekebilir”

19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin bugünkü konuğu “Böcekler” filmi ve filmin sunumunu yapmak üzere Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilhan Aras’tı. Aras; dünya genelinde önümüzdeki 50 yıl içinde insanların böcekle beslenir hale gelebileceğini söyledi.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen 19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, orijinal buluşmalara sahne olmaya devam ediyor. Festivalin bugünkü konuğu, “Böcekler” (Bugs) filmi ve filmin sunumunu gerçekleştiren, Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilhan Aras’tı.

Festivalin bu sene hayata geçirdiği Gastronomi Filmleri bölümünde yer alan, Andreas Johansen’in yönettiği “Böcekler”, bir yeme içme kültürü olarak böcekleri inceliyor. Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilhan Aras da gösterimden önce bu konuda elindeki verileri festival takipçileri ile paylaştı.

Dünyada böcek tüketimi alışkanlığının üç grupta incelendiğini söyleyen Aras, bunları şöyle açıkladı:

“Böcekleri sistematik şekilde tüketen yaklaşık 3 bin etnik topluluktan söz ediliyor. Bunlardan biri Afrika ve Asya gibi düzenli olarak böcek tüketen topluluklar. Diğeri; Tayland ve yakın çevresi gibi böcekleri, çikolataya batırıp özel olarak tüketen grup. Bir diğeri de, bizim de dahil olduğumuz, farkında olmadan böcek yiyenler. Yani paketlenmiş gıdalarda, içeceklerde ve özellikle alkollü içeceklerde bulunan böcekleri farkında olmadan tüketenler. Bir araştırma 200 milyon, diğeri 2 milyar insanın böcek tükettiğini söylüyor. Hollanda Tarım Bakanlığı yakın zamanda böceklerin yenilebilirliğini araştırmak üzerine bir üniversiteye araştırma fonu bağışladı”

Böcek yemeye karşı zihnin önyargılı olduğunu buna mukabil ise araştırmaların, böcek tüketiminin git gide artacağını öngördüğünü aktaran Aras, şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 10 yıl önce okuduğum makalade; 2020’de hepimiz böcek tüketeceğiz, çünkü dünyada protein kalmadı, diyordu. Böcekler hem çok zengin protein kaynağı hem de onları elde etmek için dünyaya çok fazla zarar verilmiyor. 1 kilo sığır eti üretimi için salınan karbondioksit miktarı, 200 kilometre yol kat eden bir arabanın salınım miktarına eşitmiş. Ama böcekte böyle değil.

Önümüzdeki 50 yıl içinde gerçekten böcek yememiz gerekebilir”

Bilim insanları, yüzyıllardır birçok topluluk tarafından bir gıda maddesi olarak tüketilen böceklerin, protein kaynağı olarak tüm dünyada tüketilebileceğini önerirken Birleşmiş Milletler de bu fikri destekledi. Yönetmen Johansen de bundan hareketle “Böcekler” filminde Nordic Yiyecek Laboratuvarı’ndan bir ekiple dünyanın dört bir tarafını dolaşarak böceklerin, yemek kültürleri içindeki yerini incelemiş.