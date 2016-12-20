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Kıymalı Meyane Pilavı

Kıymalı Meyane Pilavı Tarifi

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Kıymalı Meyane Pilavı

200 gram kıyma
3 adet sivri biber
1 adet soğan
1 su bardağı bulgur
2 çorba kaşığı salça
3 çorba kaşığı margarin
2 su bardağı su
1 tutam maydonoz
Tuz
Karabiber

 

Fasülye Salatası

200 gram kuru fasülye
1 adet soğan
2 adet kırmızı etli biber
Yarım demet maydonoz
1 adet domates
1 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limon suyu
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber

 

Ispanak Mücveri

1 kilogram ıspanak
1 adet pırasa
Yarım demet maydonoz
Yarım demet dereotu
3 adet yumurta
5 çorba kaşığı un
Tuz
Karabiber

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