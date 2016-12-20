Kıymalı Meyane Pilavı Tarifi

Kıymalı Meyane Pilavı
200 gram kıyma
3 adet sivri biber
1 adet soğan
1 su bardağı bulgur
2 çorba kaşığı salça
3 çorba kaşığı margarin
2 su bardağı su
1 tutam maydonoz
Tuz
Karabiber
Fasülye Salatası
200 gram kuru fasülye
1 adet soğan
2 adet kırmızı etli biber
Yarım demet maydonoz
1 adet domates
1 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limon suyu
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber
Ispanak Mücveri
1 kilogram ıspanak
1 adet pırasa
Yarım demet maydonoz
Yarım demet dereotu
3 adet yumurta
5 çorba kaşığı un
Tuz
Karabiber