Balzamik Soslu Pancar

(2 Kişilik)

Balzamik Soslu Pancar Malzemeler:

Yarım kilo pancar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı ballamak sirke

2-3 dal taze biberiye

3-4 diş sarımsak

Sos İçin:

Yarım çay bardağı balzamik sirke

1 çorba kaşığı bal

Balzamik Soslu Pancar Hazırlanışı:

Pancarları iyice temizledikten sonra tüm malzemeyi ekleyerek folyo kağıdına sarın.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 45 dakika boyunca pişirin.

Yarım çay bardağı balzamik sirke ve balı bir sos tenceresinde ısıtın.

Soğuyan pancarları eldiven ile soyduktan sonra ince dilimler halinde servis tabağına alın. Hazırladığınız ballı balzamik sosunu da dökerek servis yapın.

Şef: Ece TAŞTAN