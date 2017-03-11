Pancar Yaprağında Levrek Fileto

(2 Kişilik)

Pancar Yaprağında Levrek Fileto İçin Malzemeler:

Levrek Filetoları İçin:

2 adet levrek filetosu

3 adet fileto ançüez

Yarım Meksika biberi

3 diş sarımsak

Yarım ceviz büyüklüğünde zencefil

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun kabuğu ve suyu

Tuz, karabiber

Pancar Yaprakları İçin:

3 demet pancar yaprağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 diş sarımsak

Yarım limon kabuğu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pancar Yaprağında Levrek Fileto Hazırlanışı:

Meksika biberlerini ve ançüezleri ince ince doğrayın, sarımsakları ve zencefili rendeleyin, limonun rendelenmiş kabuğu, limon suyu ve zeytinyağını da ekleyerek blenderdan geçirip sos haline getirin.

Levrek filetolarını tuz ve karabiberle tatlandırıp hazırladığınız sosu filetoların her iki yüzüne sürün.

Dolmalık fıstıkları 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile rengi değişene kadar kavurun.

Pancar yapraklarını saplarından ayırın, dolmalık fıstıklara önce sapları, saplar yumuşadıktan sonra da kalın kalın doğradığınız yaprakları ekleyin.

Yaprakları hafif yumuşayana kadar kavurun ve en son limon kabuğu ve sarımsakları ekleyin, birkaç kez çevirip ateşten alın.

Levrek filetoları yüksek ateşte ısıttığınız tavaya önce derisi alta gelecek şekilde yerleştirin ve iyi kızarmaları için üzerlerine bir tabak ile bastırın. 2-3 dakika sonra diğer yüzünü çevirin. Pancar yaprakları üzerinde servis edin.

Şef: Ece TAŞTAN