Top top dondurma..!

Bu sıcakta serinlemenin en tatlı yollarından biri olan dondurmayı mini gurmeleriniz için tezgaha yatırdım. Hem şeker eklemeden meyve ile yaptım ve süt ilavesiyle daha besleyici olmasını sağladım. Şimdi gönül rahatlığı ile mini gurmelere top top dondurma yedirebilirsiniz.

Çikolatalı Dondurma

2 adet muzu dilimleyip buzlukta 3 saat dondurdum. Buzluktan çıkardığım muzları 1 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı bal ile birlikte rondodan geçirdim. Dondurmanız hazır!

Şeftalili Sütlü Dondurma

1 adet muzu ve 2 adet olgun şeftaliyi dilimleyip bir gece önceden buzluğa alıp dondurdum (Aynı gün yapacaksanız meyvelerin buzlukta bekleme süresi için 3 saat uygundur). Buzluktan çıkardığınız meyveleri yarım çay bardağı süt ile birlikte rondodan geçirdim. Dondurmanız hazır!