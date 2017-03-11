Karamelize Havuçlar ve Limonlu Tahin Sosu

(2 Kişilik)

Karamelize Havuçlar ve Limonlu Tahin Sosu Malzemeler:

500 gram bebek havuç

1 adet portakal

1 adet Meksika biberi

2 tatlı kaşığı kimyon tohumu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Sos İçin:

3 çorba kaşığı tahin

2 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak, rendelenmiş

Tuz, karabiber

Karamelize Havuçlar ve Limonlu Tahin Sosu Hazırlanışı:

Kimyon tohumlarını tavada ısıttıktan sonra, havanda döverek toz haline getirin.

Havuçlar toprağından arınana kadar iyice yıkayın, eğer büyük havuç kullanıyorsanız kabuklarıyla birlikte boyuna birkaç parçaya bölün.

Meksika biberlerini ince ince kıyın.

Havuçları, Meksika biber, toz kimyon, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

Portakalı ince dilimler halinde doğrayın,

Fırın tepsine önce dilimlenmiş portakalları üzerine ise havuçları dizin.

Önceden 175 derecede ısıttığınız fırında 25-30 dakika, havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Sos malzemesini derin bir kapta bir çırpıcı ile iyice karıştırın.

Havuçları sos ile birlikte servis edin.

Şef: Ece TAŞTAN