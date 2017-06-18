ARTIK ERKEKLER DE EN AZ KADINLAR KADAR BAKIMLI

BABALARA NEDEN BAKIM HEDİYE EDİLMESİN?

Son yıllarda kadınlar kadar erkekler de bakımına özen gösteriyor. Erkeklerin en çok tercih ettiği bakımlar arasında, saç simülasyonu, protez tırnak, cilt bakımları ve göze sürme çekme gibi uygulamalar başı çekiyor. Dış görünümüne önem veren babalar için bu tarz uygulamalar popüler hediyeler arasında yerini almaya başladı.

Erkekler giyim kuşamının yanı sıra artık ellerine, cildine ve genel olarak kişisel bakımına ayrı bir özen gösteriyor. En çok tercih edilen uygulamalar arasında ise saç simülasyonu, protez tırnak, cilt bakımları ve göze sürme çekme gibi uygulamalar dikkat çekiyor. Babalar gününün de yaklaştığını belirten Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, bakımına önem veren babalar için bu tarz uygulama hediyelerinin popüler olmaya başladığını belirtti.

Protez Tırnak Erkeklerden Çok Talep Görüyor



Erkeklerin en az kadınlar kadar çok protez tırnak talebi ile geldiğini belirten Emsal Doğan, “Tırnak yeme problemi olan, tırnaklarında estetik sorunları olan erkekler, iş anlaşmasına imza atarken ya da birileriyle tokalaşırken utanıp, sıkılıyorlar. Bu nedenle artık protez tırnak uygulaması da erkekler arasında sıkça tercih edilen bir yöntem halini aldı. En az kadınlar kadar erkekler de protez tırnak uygulamasını tercih etmeye başladı. Uygulama ile en az 3 hafta kafaları rahat oluyor.” açıklamasında bulundu.

Saç Seyrekliği Türk Erkeklerinin Kanayan Yarası



Türkiye’deki erkeklerin yüzde 60’ının en büyük sorunları arasında yer alan saç seyrekliğinin artık çözümsüz olmadığının altını çizen Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, “Uzun süren, acılı ve maliyetli bir tedavi olan saç ekimi yerine, saç efekti görüntüsü veren saç simülasyonu uygulaması artık daha çok tercih ediliyor. İşlem tek kullanımlık iğneler ile steril bir ortamda gerçekleştiriliyor. Saç ekiminde 1 yıl beklemek gerekirken, saç simülasyonunda 1 günde yeni bir görünüme kavuşmak mümkün. Üstelik yaklaşık 2-3 yıl kadar da kalıcı. Babanıza verebileceğiniz en güzel hediyelerden biri olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Doğuştan Gözlerim Sürmeli Diyenlere Artık İnanmayın



Erkeklerin cilt bakımına ve görüntüsüne önem vermeye başlaması ile taleplerin çok değiştiğini vurgulayan Doğan, “Nasıl kadınlar kirpik dibi eyeliner yaptırıyorlarsa erkekler de gözlerine sürme çektirmek için bize geliyor. Doğuştan sürmeli kavramı yerini sonradan sürmeliye bıraktı. Bunun dışında cildini pürüzsüzleştirmek için dermapen uygulaması ve bakım maskeleri yaptıranlar arasında erkek müşterilerimizin sayısı azımsanmayacak kadar arttı. Bu nedenle artık anneler gibi babalara da bakım hediye etmeyi çok mantıklı buluyorum” dedi