RAMAZAN’DA KOLESTEROL SEVİYESİNİ DENGELEYEN 10 BESİN

Açlık sonrasında iftarda aşırı miktarda, yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler yemek ise koroner damar hastalığı olanlarda kalp krizini tetikleyebilir. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yelda Tayyareci kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarayan besinleri anlattı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar orucun dikkatli ve planlı bir şekilde tutulduğunda tıbben yararlı olduğunu gösteriyor. Ancak bu tamamen bu dönemde uygulanan beslenme ve yaşam şeklinin düzenlenmesi ile mümkün. Ramazan’da sıkça yapılan yanlış beslenme hataları pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Açlık hissi iftar saati geldiğinde çok yemek yeme isteği doğuruyor. Açlık sonrasında iftarda aşırı miktarda, yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler yemek ise koroner damar hastalığı olanlarda kalp krizini tetikleyebilir. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yelda Tayyareci kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarayan besinleri anlattı.

Balık: Somon, sardalya, hamsi gibi balıklarda bol miktarda bulunan omega-3 yağ asitleri, kolesterolün yükselmesini engelleyerek, damar tıkanıklığını engelliyor.

Yeşil yapraklı sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler de aynı şekilde damar sertliğini engeller ve kolesterol seviyesini kontrol altında tutar. Semizotu, pazı, tere, roka, Akdeniz yeşillikleri, maydanoz, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzelere rengini veren klorofil pigmenti ödem sorunu da ortadan kaldırır.

Domates: Domates içinde barındırdığı beta karoten ve güçlü antioksidan etkisi ile vücudumuzu serbest radikallerden korur. Tansiyonu engeller ve kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.

Avokado: Avokado, kalp sağlığına faydalı olan potasyum ve aynı zaman da folik asit ve E,B vitaminleri açısından da zengindir.

Kuru erik: Kuru erik içinde barındığı lifler ve fitokimyasalar sayesinde kalbinizi korur. İçindeki potasyum tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Ceviz: Son araştırmalar cevizin kalp sağlığı etkin bir besin olduğunu vurguluyor.

İncir: A, E, K vitaminleri açısından zengin ve antioksidan.

Karpuz: Karpuz A, C vitaminlerini içerir. Kalp krizine yol açacak serbest radikalleri dengede tutmaya yardımcı oluyor.

Elma: Elma, demir, C vitamini, fosfor ve potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Damarların esnekliğini korumasını sağlıyor.

Hurma: Ramazan’da sık tüketilen besinlerden hurma, dengeli bir enerji ve karbonhidrat içeren mükemmel bir besin kaynağıdır. Lifli bir yiyecek olması bağırsak ve bu dönemde sık rastlanan kabızlık problemlerini de ortadan kaldırır. Aynı zamanda sıvı kayıplarıyla meydana gelebilecek potasyum ve magnezyum açığını da kapatır. Ramazan ayında kilo verilmesi orucun diğer olumlu etkilerindendir. Bu dönemde kan kolesterolleri üzerinde de olumlu etkiler gösterilmektedir.

Sahurda ve iftarda ilaçlarınızı aksatmayın

Yakın zamanda kalp ameliyatı geçiren, ağır kalp yetersizliği olan, kalp damar hastalığı tanısı konulup tedavi edilmeyenler ve hastanede yatan kalp hastaları oruç tutmamalıdır. Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı nedeniyle ilaç kullananlar ise bu konuda doktoruna danışarak, ilaçlarını sahurda ve iftarda aksatmadan alarak oruç tutabilirler. Ancak sık tansiyon kontrolü yapılmalı, gerektiğinde doktorla konuşarak ilaçların dozlarının düzenlenmelidir.