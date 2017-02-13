Mercimekli Pilav Nasıl Yapılır

Mercimekli Pilav İçin Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı bulgur
1 adet soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Tuz
Ali Nazik İçin Malzemeler
3 adet patlıcan
300 gram kıyma
2 adet domates
3 diş sarımsak
2 adet sivribiber
1 çorba kaşığı biber salçası
5 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı sıvıyağ
Köşker Salatası İçin Malzemeler
1 adet domates
2 adet soğan
4 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı domates salçası
1,5 su bardağı su
1 çay kaşığı şeker
1 çorba kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı pul biber
Nane
Tuz