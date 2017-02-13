Ana Sayfa » Video Galeri » Mercimekli Pilav Nasıl Yapılır
mercimekli pilav

Mercimekli Pilav Nasıl Yapılır

Video Galeri Bir yorum bırak

Mercimekli Pilav İçin Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı bulgur
1 adet soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Tuz

 

Ali Nazik İçin Malzemeler

3 adet patlıcan
300 gram kıyma
2 adet domates
3 diş sarımsak
2 adet sivribiber
1 çorba kaşığı biber salçası
5 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı sıvıyağ

 

Köşker Salatası İçin Malzemeler

1 adet domates
2 adet soğan
4 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı domates salçası
1,5 su bardağı su
1 çay kaşığı şeker
1 çorba kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı pul biber
Nane
Tuz

OKU ➤  Bağdat Baharatla Ali Nazik

Etiketler

Tavsiye

Bağdat Baharatla Ali Nazik

Bağdat Baharatla Ali Nazik Malzemeler: 2 adet patlıcan 1 su bardağı süzme yoğurt 2 diş sarımsak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© 2017 - Dijital Varlıklar - Her hakkı saklıdır.