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Yemekle Aldattınız Bizi

Yemekle Aldattınız Bizi

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Markete gidersin, belki de almayı hiç düşünmediğin bir şeyi görür, canın çeker ve alırsın. Ama eve gelip ambalajını açtığında tüm her şey değişir, her şey tepetaklak olur. Çünkü umduğunla bulduğun farklıdır. Büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve artık kimseye güvenemem dersin. İşte az sonra sıralayacağımız fotoğraflar da tam olarak bunun birer örneği. Artık kimseye, neye inanacağını bilmeyenler, dünyanın tüm Ezel’leri toplansın.

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