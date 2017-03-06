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nusretin internetteki en ilginç halleri

Nusret’in İnternetteki En İlginç Halleri

Foto Galeri, Haber Turu Bir yorum bırak

                            
Nusret Gökçe’nin meşhurluğunu iki şey borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Bir, nefis mi nefis etleri masanıza getiren, bu etleri getirirken de kendini konuşturan bir hesap alması. Diğeri de tabii ki fantastik Instagram hesabı. Takip edenler bilir. Nusret dükkanına gelenleri çeker ve sürekli “Dedi”li paylaşım yapar. Instagram’ında biraz vakit geçirdiyseniz dünyada bir ünlüyle en çok fotoğraf çekilen insan olduğunu anlarsınız. Tabii kendisi de ünlü. Bugün Nusret’in bol ‘dedi’li paylaşımlarından bahsedeceğiz.

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