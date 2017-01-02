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Yalancı Su Böreği

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Yalancı Su Böreği İçin Malzemeler

5 adet yufka
5 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
İçi için;
150 gram beyaz peynir
Maydonoz

 

Beşamelli Kıyma Enginar

5 adet enginar
300 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı kıyılmış maydonoz
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber
Kimyon
Sosu için;
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağ
2 çorba kaşığı kaşar rendesi
1 su bardağı süt

 

Meyveli Kavun Sepetleri

1 adet kavun
Mevsim meyveleri
1 çorba kaşığı pudra şekeri
1 adet limonun suyu
Nane yaprağı

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Yalancı Su Böreği Tarifi

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