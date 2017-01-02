Kek Yapmanın Püf Noktaları

Kek yapmak bir sanattır. Her insan kek yaparken sonucun ne olacağını bilemez. Bazen keklerimiz bisküvi kadar ince kalır pişmemiş veya piştikten sonra sönebilir… Tüm bu yanılgılar ve aksiliklerden kurtulmak için bakın nelere dikkat etmeliyiz? İşte kek pişirmenin – kek yapmanın püf noktalarını sizler için derledik.

Kek yapmak için öncelikle araç, gereç ve malzemelerin hazır olması gerekir.

Kek yapmak için gereken araç gereçler

Kek çırpmak için cam veya porselen kase

Mikser

Çırpma teli, tahta kaşık

Un elemek için elek

Kek kalıbı veya tepsi

Mutfak terazisi, ölçü kabı veya boş bir su bardağı

Kontrol için kürdan

Sıcakken tutmak için tutacak

Kek kalıbına yaymak için yağlı kağıt (tercihe göre)

İyi pişiren bir fırın

Kek Yapmak için Malzemelerin Hazırlanması

Önce yapacağınız kekin tarifini iyice okuyun.

Malzemeleri ölçerek veya tartarak hazırlayın.

Kek malzemelerinin hepsi oda sıcaklığında olmalıdır, malzemeleri 1 saat önce buzdolabından çıkarın.

Kek cam veya porselen kasede çırpın.

Kek yapımında sıvı yağ veya margarin de kullanılabilir.

Margarin kullanılacaksa yumuşak olmalıdır. Margarin yumuşak değilse tava içinde tam eritmeden kullanılabilir.

Kekin şekeri önemlidir. Şekeri az olursa çabuk bayatlar, daha fazla olursa daha geç bayatlar.

Keki daha az yağlı yapmak istiyorsanız, tarifte kullanılan yağ miktarını azaltıp, azalttığınız yağ miktarının yarısı kadar yoğurt ilave edin.

En önemli hususlardan biri malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasıdır.

Kullanacağımız yumurtanın çok taze olmasıdır.

Tarifte mutlaka yumurtanın boyu hakkında bilgi olmalıdır, büyük veya orta boy olarak belirtilir. Bu husus çok önemlidir.

Beyazı ve sarısı ayrılsın diye belirtiliyorsa, soğukken ayırmanızı tavsiye ederim.

Yumurta sarılarını eklerken mutlaka önceden bir çatalla çırpıp öyle ekleyin.

Eğer tarif önce yumurta ve şekeri çırpın diye başlıyorsa, yüksek devirde rengi açılıp, hacmi artana kadar çırpmak doğru bir yöntemdir.

Kuru malzemeleri birlikte elemek en iyi yöntemlerden biridir.

Tereyağı ve şeker çırpılırken rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpılmalıdır.

Kuru malzemeleri spatula yardımıyla karıştırmak en doğru yöntemdir.

Kuru ve sıvı malzemeleri ayrı ayrı karıştırdıktan sonra, bir araya getirirken sırasıyla önce kuru malzeme, daha sonra sıvı malzeme şeklinde azar azar eklemek ve kuru malzemelerle başlayıp kuru malzemelerle bitirmek çok faydalı bir yöntemdir.

Kuru malzemeyi ekledikten sonra fazla karıştırmak yanlıştır.

Eğer kekinizin dış kabuğu kıtırlaşmışsa şeker oranı fazla gelmiştir.

Un miktarı fazla olursa kekiniz çatlar.

Mutlaka yarım çay kaşığı tuz kullanın. Tuz tatlıların lezzetini arttırır.

Unlar da kendi aralarında farklılık gösterir. Kaliteli ve güvendiğiniz markayı kullanmak önemlidir.

Kekin Hazırlanması

Yumurta şekerin içinde iyice erimelidir. Çırparken parmakla kontrol edilmeli, pürüzsüz oluncaya kadar çok iyi çırpılmalıdır.

İstenilirse yumurta akları ve sarıları ayrı ayrı çırpılıp karıştırılabilir.

Çırparken çırpma teli veya mikser kullanılırsa sonuç daha iyi olur.

Yumurta ve şeker çırpılınca içine yağ ilave edilerek de çırpılmalıdır.

Un diğer kuru malzemelerle birlikte elenerek kullanılmalıdır.

Kabartma tozu veya karbonat da elenerek unun içine konulmalıdır.

Kabartma tozu veya karbonat bayat olursa kek kabarmaz.

Karbonat veya kabartma tozu ilave edilince de yavaş yavaş karıştırmalıdır.

Kabartma tozu veya karbonatın üzerine mutlaka limon sıkılmalıdır.

Kek malzemesini karıştırdıktan sonra içine 1 yemek kaşığı sıcak su konulursa kek çok güzel kabarır.

Fındık, fıstık veya ceviz gibi malzemeler keke en son konulur.

Meyve ve çikolata parçaları da en son ilave edilmeli ve bu ilave malzemeler kuru olmalıdır.

Bu ilave malzemeleri una veya nişastaya bulayıp koyarsanız dibe çökmez.

Çırpma sonunda un ve diğer malzemeler eklenince tahta kaşıkla yavaş yavaş yedirerek karıştırılmalıdır.

Başarılı bir kek için en önemli faktörler fırının ısısı ve uygun büyüklükte kek kalıbı kullanmaktır.

Kek Kalıbının Seçimi

Kullanacağınız kek kalıbının malzemelere uygun büyüklükte olması çok önemlidir. Kek hamuru kalıbın 1/2 ‘sinden az, 2/3’ünden fazla olmamalıdır.

Kek kalıbı çok yüksek olmamalıdır.

Kek kabının çapı 20-25 cm. olursa daha iyi sonuç alırsınız.

Kek kalıbı margarinle yağlandıktan sonra üzerine un serpilmelidir. Kakaolu keklerde renk açısından un yerine kakao da serpebilirsiniz.

Fırın ve Pişirme

Fırının her yerinin eşit ısınması gerekir yoksa kek orantılı kabarmaz.

Tarifte aksi belirtilmedikçe mutlaka önceden ısıtılmış fırında pişirmeliyiz.

180-200 derece çoğu kek için uygun bir ısıdır.

Kek fırına konulunca 6-7 dakika sonra içinin iyi pişmesi için ısıyı 160 dereceye düşürebilirsiniz.

Kek fırına konulunca ilk 20-25 dakika fırın kapağı kesinlikle açılmamalıdır.

Eğer fırınınızın bir kısmı fazla pişiriyorsa, 20 dakika sonra bir kere kalıbınızı çevirebilirsiniz.

Kekin üzeri fazla kızarmaya başlarsa hemen folyo örtün.

Kek fırının alt gözünde pişirmeye başlanmalıdır. Daha sonra pişmesine göre üste alınabilir.

Kekin pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırılır, kürdan tertemiz çıkarsa kek pişmiş demektir.

Kekler genellikle 40- 60 dakika pişirilir. Farklı kek çeşitlerinin pişme süresi değişir. Kek fazla pişerse kuru olur.

Kekin Soğutulması

Kek pişince hemen fırından çıkarmamalı, fırın kapağı açılarak biraz bekletilmelidir.

Fırından çıkarınca kalıbı ters çevirip üzerine ıslak bez konularak 5-10 dakika bekletilirse kek kalıptan kolay çıkar.