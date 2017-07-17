Taze Kayısı Reçeli

(1 Büyük Kavanoz İçin)

Malzemeler:

1 kilo taze kayısı

800 gram toz şeker

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Kayısıları yıkayıp süzdükten sonra enine ikiye kesin ve çekirdeğini çıkartın. Kayısıları üç kat olacak şekilde aralara toz şeker serperek bir tencereye aktarın. Çubuk tarçını da ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve oda ısısında, şeker erimesi için 3-4 saat bekletin. Çok kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu arada üzerinde biriken köpükleri delikli bir kepçe yardımı ile süzerek alın. 35 dakika sonra tereyağını ekleyin. Karıştırdıktan sonra limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika sonra ocaktan alın.