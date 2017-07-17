Cildinize yaz ortası bakımı

Daha güzel daha genç görünmek istiyor fakat estetik cerrahinin olası baskılarından korkuyorsanız, gelişen teknolojiyle birlikte enjekte edilebilen medikal çözümler, size hayalini kurduğunuz cilt dokusunu armağan edebiliyor. Ameliyatsız, kesisiz bir şekilde cilde tatbik edilebilen bu enjeksiyonlardan en fazla tercih edileni ise, AquaShine.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “AquaShine bir çeşit mezoterapi ürünüdür. İçeriği, vücudumuzdaki doğal bileşenler için güvenlidir, herhangi bir zararı yoktur. Yapılan araştırmalar, çok sayıda kişinin doğal olarak gençleşmek istediğini ve yapay duruşlardan son derece çekindiğini gösteriyor. Ayrıca tüm estetik tedavilerde düşündürücü bir hal alan kesi izinden de son derece endişe duyuyorlar. İşte AquaShine, tüm bu sorunlara cevap vererek, zaman kaybı yaşatmadan, belirli seans aralıklarıyla yapılan uygulamasıyla, üstelik doğallıktan ödün vermenize gerek kalmaksızın, sizlere güzel, genç, diri ve kırışıklıklardan arınmış, parlak bir cilt vaad ediyor.”

Avantajları çok fazla

“Yaş karşıtı, yaşlanmanın önüne geçen tedavilerde devrimci niteliğinde enjekte edilebilir bir keşif olan AquaFiller nemlendirme, parlaklık, esneklik, kırışıklıklar ve ince çizgiler üzerinde etkilidir. Biyolojik canlanmanın oluşumu için enjekte edilebilir bir uygulama olan AquaShine, özellikle kolajen seviyesini geri kazandırır, fibroplastların miktarının artmasına ve derinin canlanmasına vesile olur ve özellikle sağlıklı cilt rengi için, gerçek anlamda parlaklık etkisini gözlemleyebilmek için son derece güçlü bir tedavidir.”

Parlaklık ve canlanma

“Zaten isim olarak da Aqua=Su, Shine=Parlaklık kelimelerinden türetilmiştir. İçeriğinde hyaluronk asit, çoklu vitamin ve amino asitler gibi biyoaktif maddeler bulunur. Gençleştirici bir mezoterapi ürünü olan AquaShine, yeni cilt hücreleri oluşturarak kırışıklıkları azaltır ve cildin esnekliğini geliştirir. Hücre çoğalmasını en üst seviyeye çıkararak, cilt problemlerini azaltır ve mat cildi canlandırır. İçerindeki saf hyaluronik asit cildi nemlendirir ve gözenekleri sıkıştırır. 4 haftalık aralıklarla 3 seans şeklinde yapılan AquaShine, özellikle yüz, boyun ve dekolte bölgesinde son derece etkilidir. “