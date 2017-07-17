Ev Yapımı Peynir

(4 Parça Peynir İçin)

Malzemeler:

1 litre günlük süt

2 paket krema (400 ml.)

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke

Bir iki tutam tuz

Lezzeti Tamamlamak İçin:

Sızma zeytinyağı

Birkaç yaprak reyhan

Hazırlanışı:

Günlük sütü, kremayı, yoğurdu ve sütü tencereye aktarın. İyice karıştırdıktan sonra orta kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra bir iki tutam tuz ekleyin. Ateşi iyice kısın. 25 dakika boyunca arada bir en fazla 3 kez tahta bir kaşıkla karıştırıp ocaktan alın.

Karışımı isterseniz bir tülbende isterseniz birkaç parça tülbende ayırın. Tülbentlerin ağzını sıkıca büzün. Yüksek bir yere asıp altına tencere gibi bir kap yerleştirin ki 6 saat boyunca suyunu süzsün. Daha sonra tülbendin içinden peyniri çıkartın. Servis tabağına aktarıp sızma zeytinyağı ve reyhanla tatlandırarak servise hazır edin.