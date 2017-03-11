Tarçınlı ve Acı Çikolata Soslu Kurabiye

(1 Tepsi İçin)

Tarçınlı ve Acı Çikolata Soslu Kurabiye Malzemeler:

2 adet yumurtanın sarısı

150 gram tereyağı

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

Üzeri İçin:

200 gram bitter çikolata

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı renkli top biber (isteğe bağlı)

Tarçınlı ve Acı Çikolata Soslu Kurabiye Hazırlanışı:

Yumurta sarılarını, şekeri ve tereyağını krem haline gelene dek karıştırın.

Tarçını, kabartma tozunu, karbonatı ve vanilyayı ekleyin. Azar azar unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz bir hamur elde edince, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

Fırından alın. Üzeri için bitter çikolatayı, isteğe göre renkli top biberleri ve tarçını benmari usulü eritin. Kurabiyelerin üzerine dökün. Servis yapın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Yapım ve Styling: İnci BAK