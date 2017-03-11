Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek
(6 Kişilik)
Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek Malzemeler:
250 gram buğday unu
100 gram mısır unu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı limon suyu
50 gram tereyağı
1 adet yumurta
150 ml. süt
İç Malzemesi İçin:
1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
100 gram lor peyniri
100 gram orta yağlı beyaz peynir
5-6 yaprak yarı kurutulmuş domates
Üzeri İçin:
1 adet yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı mavi haşhaş
Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek Hazırlanışı:
İç malzeme için; Kıyılmış dereotunu, lor peynirini, rendelenmiş beyaz peyniri ve zar şeklinde doğranmış kurutulmuş domatesi karıştırın.
Unları eleyin, tuz ekleyip harmanlayın.
Hamur yoğurma kabına, oda ısısında yumuşamış tereyağını, yumurtayı ve sütü koyun. 1 tatlı kaşığı limon suyunda köpürttüğünüz karbonatı da ekleyin.
Yavaş yavaş unlu karışımı ilave edin, pürüzsüz ve ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Merdane ile 1 cm. kalınlığında açın.
Hamurun ortasına boylu boyunca iç malzemeden yerleştirin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün, mavi haşhaş serpin.
Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
Fotoğraflar: Hande GÖKSAN
Yapım ve Styling: İnci BAK