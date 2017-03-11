Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek

(6 Kişilik)

Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek Malzemeler:

250 gram buğday unu

100 gram mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

50 gram tereyağı

1 adet yumurta

150 ml. süt

İç Malzemesi İçin:

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

100 gram lor peyniri

100 gram orta yağlı beyaz peynir

5-6 yaprak yarı kurutulmuş domates

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı mavi haşhaş

Kurutulmuş Domatesli ve Peynirli Çörek Hazırlanışı:

İç malzeme için; Kıyılmış dereotunu, lor peynirini, rendelenmiş beyaz peyniri ve zar şeklinde doğranmış kurutulmuş domatesi karıştırın.

Unları eleyin, tuz ekleyip harmanlayın.

Hamur yoğurma kabına, oda ısısında yumuşamış tereyağını, yumurtayı ve sütü koyun. 1 tatlı kaşığı limon suyunda köpürttüğünüz karbonatı da ekleyin.

Yavaş yavaş unlu karışımı ilave edin, pürüzsüz ve ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Merdane ile 1 cm. kalınlığında açın.

Hamurun ortasına boylu boyunca iç malzemeden yerleştirin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün, mavi haşhaş serpin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Yapım ve Styling: İnci BAK