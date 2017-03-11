Mini Gurmelere Çıtır Çıtır Yufka Şöleni

Biraz emek biraz da sahip olduğumuz damak tadını birleştirince mini gurmelere yediremeyeceğimiz yemek yok bence. Örneğin şu pırasa konusu beni hep zorlamıştır. Zeytinyağlısını yemez, etlisinin rengini beğenmez, mercimek çorbasına eklesem görüntü değişir darken, sonunda konuyu çözebildim. Adı hem cips oldu hem de bol pırasa ile benim içime sindi. Diğeri ise mantıyı evde açmaya üşenenlere yardımcı oldu. Hem pratik hem lezzetli hem de besleyici yufka mantısı ile mini gurmelere bu ay yufka şöleni yaşatabilirsiniz.

Yufkadan Mantı

1 küçük soğanı yemeklik doğradıktan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağında yakmadan güzelce çevirdim. Üzerine 200 gram kadar kuzu kıyma ekleyip kavurmaya devam ederken birazcık da su ilave ettim. Kıyma suyunu salıp çekince 1 tatlı kaşığı salça ve bir tutam tuz ekleyerek iç harcımı tamamladım. 1 adet yufkayı tezgaha serip yarısına, aralıklı olarak birer çay kaşığı kıymalı harcımdan yerleştirdim. Etrafını fırça yardımıyla su ile ıslattım. Yufkanın boşta kalan diğer tarafını da üzerine kapatıp kenarlarını elimle yapıştırdım. Çay bardağının ağzı ile yuvarlak yuvarlak kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdim. Yufkaların üzerine eritilmiş tereyağı sürdüm ve 180 dereceye ayarlı fırında yufkaları 15 dakika pişirdim.

Pırasa Cips

1 dal pırasa ile 1 küçük havucu ince ince doğradım. Dilerseniz sebzeleri buharda haşlayıp rondoda püre haline getirin, 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyerek tatlandırın. Ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağında sebzeleri tavada kavurduktan sonra aynı şeklide rondoda püre haline getirin. Pırasalı iç malzemem hazır olduktan sonra kolları sıvayıp 1 adet yufkamı tezgaha serdim. Yufkamın yarısına pırasalı harcımdan incecik tabaka olacak şekilde fırça ile sürdüm. Yufkanın boşta kalan diğer yarısını da üzerine kapattım. Bıçakla kare hamurlar kestim. Yufka parçalarının üzerine fırça yardımıyla, yakmadan kısık ateşte erittiğim tereyağından sürdüm. 180 dereceye ayarlı fırında üzerleri kızarıncaya kadar en fazla 15 dakika pişirdim.

Şef: Zeynep FİDAN