Şölen Tadında Yemekler

Polat Renaissance Hotel Yeşilköy’ün şeflerinden Serkan Yaman bize hem geleneksel, hem yapımı ve malzemesini bulması kolay et yemekleri tarifleri paylaştı. Geleneksel tatlılar ise yine aynı ekipten şef Ercan Yıldız’a ait…

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN

Prodüksiyon: İnci BAK

Şekerpare

(4 Kişilik)

Malzemeler:

200 gram margarin

1 su bardağı pudra şekeri

4 çorba kaşığı irmik

2 adet yumurta

4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti İçin:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşamış margarini, pudra şekerini, irmiği, yumurtaları, kabartma tozunu ve vanilyayı yoğurma kabına alın. Azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak fotoğrafta gördüğünüz gibi elinizle yassılaştırarak şekillendirin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, kızarıncaya kadar pişirin.

Şerbeti için; Şekeri ve suyu yoğun bir kıvam elde edene dek kaynatın. Yarım limonun suyunu ekleyerek birkaç taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Pişen şekerpare hamurlarını fırından alın. 5 dakika oda ısısında beklettikten sonra ılınan şerbetini üzerlerine gezdirin. Tepsinin üzerini kapatıp oda ısısında soğumaya bırakın. Dilerseniz üzerine Antep fıstığı içi serpin, kaymakla birlikte servis yapın.