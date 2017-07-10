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Un Helvası

Un Helvası

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Un Helvası

(6 Kişilik)

 

Un Helvası Malzemeler:

2 su bardağı un

100 gram margarin

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti İçin:

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Un Helvası

Hazırlanışı:

Şerbeti için; Şeker ile suyu tencereye aktarın. Orta ateşte 10 dakika kaynatın. Ocaktan alın. Una eklemeden önce yeniden kaynatmanız için bir kenarda bekletin.

Tencerede margarini eritin, unu ekleyin. Unun kokusu gidene kadar, orta ateşte, sürekli karıştırarak kavurmaya başlayın.

Unun kokusu çıktığında ateşi kısın, sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.

Unun rengi koyu renk olunca tarçın ile kenarda beklettiğiniz şerbeti bir taşım kaynatıp una ekleyin. Hızlıca karıştırıp un ve şerbet bütünleşince ocaktan alın. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirmeye bırakın. Servis için; Dondurma kaşığıyla helvadan alıp tabağa aktarın. İsteğe göre vanilyalı dondurma eşliğinde servis yapabilirsiniz.

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