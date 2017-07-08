Etli Yaprak Sarması

(4 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram dolmalık kıyma

250 gram asma yaprağı

2 adet domates

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

Bir avuç taze nane

1 çay bardağı pirinç

Tuz, karabiber, kuru nane

Hazırlanışı:

Domatesleri rendeleyin.

Kuru soğanı, maydanozu ve yeşil soğanları ince ince doğrayın.

Kıymaya kalan iç malzemeyi ekleyip karıştırın.

Asma yapraklarını kaynar suda birkaç dakika haşlayın. Daha sonra süzün. Yapraklardan bir tanesini tezgahın üzerine alın ve sapını kesin, geniş tarafına iç malzemeden 1-2 tatlı kaşığı kadar yerleştirin. Rulo şeklinde kenarlarını içe doğru kıvırarak yaprağı sarın. Yapraklar bitene dek aynı işlemi uygulayın.

Geniş bir tencereye sardığınız yaprakları tek tek dizin.

Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte, 30-40 dakika pişirin.