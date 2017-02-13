Toksinlerle savaşan muhteşem bir doğal besin; Tahin

“Ülkemizde tahin kullanımı dünya mutfak kültürüyle kıyaslandığında inanılmaz zengin bir tabloya sahiptir…”

Bir yemek kaşığı tahin 89 kalori içerir. Karbonhidratlar, protein, faydalı yağ dediğimiz doymamış yağ ve Omega 6 gibi yağ asitleri içerir. Lif açısından vücudun ihtiyaçlarını destekler. Ayrıca bazı elementler ile minerallerden örneğin magnezyum, fosfor, çinko, mangan, bakır, kalsiyum ve demir ile vitamin, lesitin açısından oldukça zengindir. Tahin süt ve ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu besinlerden çok daha fazla protein (%20) içerir.

Ciddi anlamda B vitamini deposu, enerji kaynağı ve beyin fonksiyonlarını geliştirici bir yapıya sahiptir. İçeriğindeki E vitaminden ötürü kalp sağlığını korur, krizi ataklarını engeller. Kansızlığa karşı korur, anemi riskini azaltır. Hücre ve deri sağlığını korur, kas yapısını yoğunlaştırır. Yüksek alkali yapısından ötürü hazmı kolaylaştırır ve kilo vermeyi destekler. Günümüzde tüketmekte olduğumuz besinler kaçmamızın mümkün olamadığı bir takım kimyasallar, tarım ilaçları, koruyucular, katkı maddeleri, antibiyotik ve hormonal artıklar, ağır metaller ve kanserojen toksik maddelerle dolu.

Ülkemizde tahin kullanımı dünya mutfak kültürüyle kıyaslandığında inanılmaz zengin bir tabloya sahiptir. Tahini açma, poğaça, balkabağı pastası, cevizli biber, cheesecake, çörek, börek, domates içerisinde tahin helvası, fırın helva, hamur işleri; humus, kadayıf ve tahinli bonbon, kanepe, katmer, kekler, köfteler, kömbe, krep, kruvasan, kurabiyeler, muffin, pancake, pasta, patatesli tahinli humus, pideler, piyaz, pizzalar, sıcak tahin helvası, şam tatlısı, tahin soslu patlıcan, tahin ve ceviz soslu karnabahar salatası, tahinli sebzeli patates köftesi, tahinpare, tatlı ekmek, yufkalı tahin helva kızartması gibi farklı tariflerin yapımında görmek mümkündür.

Tahin içeriğindeki metiyonin ve Omega 3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağ asitleri bakımından zengin olan tahin, karaciğeri temizler ve karaciğerin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur. Mükemmel bir karaciğer detoksu sağlar.

Salatalarınız için tahinli detoks sosu:

Bir cam kasede ¼ fincan kavrulmuş susam tohumu ya da tahin, ¼ fincan taze sıkılmış limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ¼ yemek kaşığı deniz tuzu ile 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi ya da elma sirkesini karıştırıp, salatalarınızın üzerine dökünüz. Bütün bu muhteşem yapısı ve sağılığı koruyan özellikleri ile tahin başta humus olmak üzere, salata soslarında, yemeklerde, meze ve tatlılarda, yoğurtla birlikte, ızgaralarda, sabah kahvaltılarında gerek süt gerekse, pekmez ve balla karıştırıp günde en az bir kaşık kadar tüketilmelidir.

Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL

Halk Sağlığı Uzmanı