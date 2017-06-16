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Tahıllı Salata

Tahıllı Salata

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Tahıllı Salata

(2 Kişilik)

 

Malzemeler

4 çorba kaşığı nohut

4 çorba kaşığı buğday

4 çorba kaşığı pirinç greçka

2 çorba kaşığı yeşil mercimek

4 yaprak kıvırcık

1 çorba kasesi Akdeniz yeşilliği

Yarım demet roka

Çeyrek demet dereotu

Çeyrek demet maydanoz

Yarım dilim nar

4 adet çeri domates

1 yaprak taze yufka

2 adet taze soğan

8 adet ceviz içi

2 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limon

1 çay kaşığı tuz

 

Tahıllı Salata

Hazırlanışı:

1 gün önceden ıslatmış olduğunuz nohudu, yeşil mercimeği, orta ateşte bol suyla haşlayın. Ayrıca pirinç greçkayı da orta ateşte haşlayın. Haşlanan tahılları soğuk su ile soğutup süzgeç yardımı ile süzüyoruz. Aynı işlemi pirinç greçka için de uygulayın. Yufkayı 1 parmak genişliğinde 1 parmak uzunluğunda keserek bol kızartma yağında kızartın ve soğumaya alın. Soğuduktan sonra tüm malzemeyi geniş bir kaba koyun. Malzeme listesindeki bütün yeşillikleri ince kıyım doğrayın. Ardından çeri domates, zeytinyağı, limon ve tuzu ilave edip harmanlayın. Hazır olan karışımı servis yapacağınız tabağa alıp üzerine nar taneleri, nar ekşisi ve ceviz ilave ettikten sonra servis edebilirsiniz.

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