Paşa Pidesi

Hamuru için;

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

4 çorba kaşığı kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet sivri biber

1 tutam maydonoz

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı kaşar peyniri

1 çorba kaşığı salça

Kırmızıbiber

Mantarlı Semizotu Salatası

Yarım demet semizotu

1 su bardağı mantar

2 adet domates

4 adet taze soğan

Yarım göbek salata

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet limon suyu

Tuz

Karabiber

Pallı Pufuduklar

3 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı şeker

1,5 limon suyu

Ve kabuğunun rendesi

Üzeri için;

2 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Kızartmak için sıvıyağ