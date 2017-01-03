Paşa Pidesi
Hamuru için;
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık su
1 çay kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
İçi için;
4 çorba kaşığı kıyma
1 adet soğan
1 adet domates
1 adet sivri biber
1 tutam maydonoz
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı kaşar peyniri
1 çorba kaşığı salça
Kırmızıbiber
Mantarlı Semizotu Salatası
Yarım demet semizotu
1 su bardağı mantar
2 adet domates
4 adet taze soğan
Yarım göbek salata
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 adet limon suyu
Tuz
Karabiber
Pallı Pufuduklar
3 adet yumurta
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
1 paket vanilya
2 çorba kaşığı şeker
1,5 limon suyu
Ve kabuğunun rendesi
Üzeri için;
2 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Kızartmak için sıvıyağ