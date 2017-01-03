Çatlak Poğaça Tarifi

Şekilli Kurabiye
3 su bardağı un
250 gram tereyağ
1 adet yumurta akı
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
4 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı kakao
Çatlak Poğaça
Alabildiği kadar un
250 gram eritilmiş margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çorba kaşığı sirke
1 adet yumurta
1 adet kabartma tozu
İçi için;
Yağsız peynir
Üzeri için;
Yumurta sarısı
Kolay Poğaça
Hamuru için;
Alabildiği kadar un
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı Ayçiçek yağı
1 paket kabartma tozu
İçi için;
Beyaz peynir
Maydonoz
Pul biber