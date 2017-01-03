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çatlak poğaça

Çatlak Poğaça Tarifi

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Şekilli Kurabiye

3 su bardağı un

250 gram tereyağ

1 adet yumurta akı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kakao

 

Çatlak Poğaça

Alabildiği kadar un

250 gram eritilmiş margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı sirke

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

İçi için;

Yağsız peynir

Üzeri için;

Yumurta sarısı

 

 Kolay Poğaça

Hamuru için;

Alabildiği kadar un

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

İçi için;

Beyaz peynir

Maydonoz

Pul biber

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