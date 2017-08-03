Vişneli Turta

(6 Kişilik)

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı badem ezmesi

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

15 adet taze vişne (tercihen saplarıyla birlikte)

1 paket bitter çikolata (80 gram)

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve şekeri 5 dakika çırpın. Zeytinyağını ve suyu ekleyip 1 dakika daha çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve tarçını ilave edin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak karıştırın. En son badem ezmesini ekleyin. Tekrar karıştırın. Hamuru yağlanmış yuvarlak kek kalıbına dökün. Vişne tanelerini saplarıyla birlikte kek hamurunun üzerine hafifçe batırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Keki fırından çıkartın. Geniş ağızlı bir pipet yardımı ile kek hamurunun içine batırarak küçük delikler oluşturun. Bu deliklere önceden erittiğiniz çikolataları dikkatlice dökün. Oda ısısında 1 saat beklettikten sonra dilimleyip servis yapın.