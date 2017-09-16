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Kara Orman Meyveli Pasta

(4-6 Kişilik)

Malzemeler:

500 gram kremşanti

100 gram beyaz pralin

400 gram beyaz çikolata (benmari usulü eritilmiş)

5 adet yaprak jelatin

90 gram toz şeker

2 adet yumurtanın sarısı

Orman Meyveli Karışım İçin:

50 gram frambuaz

50 gram dağ çileği

50 gram böğürtlen

2 adet hazır pasta tabanı

80 ml. vişne suyu

Üzeri İçin:

1 kase orman meyvesi karışımı

1 su bardağı hazır çilek sosu

Hazırlanışı:

Jelatini küçük bir kasede soğuk suda eritin. Yumurtaları ve şekeri mikser yardımı ile köpük köpük olana dek çırpın. Sırasıyla kremşantiyi, pralini, eritilip ılınmış beyaz çikolatayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Erimiş jelatinleri de ekleyin. Karışımın üçte birini streç filmle kaplanmış yuvarlak kek kalıbına dökün. Üzerine orman meyveli karışımın yarısını serpin. Hazır pandispanyayı kalıbınıza göre kesin ki karışımın üzerini tamamen kapatsın. Kalan malzemeyi de değerlendirip inci katı aynı şekilde uygulayın. Pastayı buzlukta donuncaya kadar bekletin. Servis etmeden 10 dakika önce üzerine hazır çilek sostan dökün.