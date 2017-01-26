Mandalina Reçeli Tarifi

Mevsimi bitmeden çekirdeksiz mandalinaların reçelini kahvaltılarımıza yetiştirelim!

Yapması kolay, yemesi keyifli mandalina reçelini, küçük ekmek dilimleriyle kahvaltılarımıza getirip biraz da midemizi hoşnut edelim mi? Çocuklar gibi şımarıp, bazen de reçel kavanozunu gizlice açıp birkaç dilim mandalina aşırmaya var mısınız? Haydi o zaman reçel yapmaya başlayalım!

Mandalina Reçeli

(4 Kişilik)

Mandalina Reçeli İçin Malzemeler:

8 adat mandalina

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

Yarım limon suyu

Mandalina Reçeli Hazırlanışı:

Mandalinaların kabuklarını soyup beyaz pamuklarını küçük bir bıçak yardımı ile iyice temizleyin. Tencereye üç bardak suyu, şekeri, kabuk tarçını ve karanfilleri ilave edin. Şeker iyice eriyinceye kadar yaklaşık 20 dakika kaynatın. Daha sonra dilimlere ayırdığımız mandalinaları ilave edin. 20 dakika kısık ateşte pişirin. En son limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Tencerenin kapağını hafif aralayın, oda ısısında soğumaya bırakın. Reçel soğuyunca sterilize edilmiş ve iyice kuruttuğunuz kavanoza aktarın ve kapağını sıkıca kapatın.

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Huriş’in Notu:

Hazırladığınız mandalina reçelini birkaç küçük kavanoza paylaştırırsanız sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN