Kuzu Etli Enginar
(4 Kişilik)
Malzemeler:
4 adet taze enginar (tercihen bebe enginarı)
1 adet limonun suyu
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
300 gram kuzu eti
4-5 adet yeşil erik
Tuz
Ayrıca:
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı un
Hazırlanışı:
Enginarların kalın kabuklu dış yapraklarını temizleyin, boyuna ikiye kesip içinde tüylü bölümü varsa tüylerini de temizleyin. İkiye böldüğünüz enginarları limonlu suda 15 dakika bekletin.
Soğanları ince ince kıyıp 2-3 yemek kaşığı zeytinyağında yumuşayıncaya kadar kavurun. Kuzu etlerini ekleyin. 10 dakika boyunca kavurmaya devam edin.
Enginarları, yeşil erikleri, zeytinyağının yarısını ekleyin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Sonra ateşi kısın ve 25 dakika boyunca pişirin.
Enginarları ocaktan almaya 5 dakika kala limon suyunu, kalan zeytinyağını, damak tadınıza göre tuzu, unu ve 2-3 yemek kaşığı yemeğin suyunu ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı enginarların üzerlerine dökün. Tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.