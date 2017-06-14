Kuzu Etli Enginar

(4 Kişilik)

Malzemeler:

4 adet taze enginar (tercihen bebe enginarı)

1 adet limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

300 gram kuzu eti

4-5 adet yeşil erik

Tuz

Ayrıca:

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

Enginarların kalın kabuklu dış yapraklarını temizleyin, boyuna ikiye kesip içinde tüylü bölümü varsa tüylerini de temizleyin. İkiye böldüğünüz enginarları limonlu suda 15 dakika bekletin.

Soğanları ince ince kıyıp 2-3 yemek kaşığı zeytinyağında yumuşayıncaya kadar kavurun. Kuzu etlerini ekleyin. 10 dakika boyunca kavurmaya devam edin.

Enginarları, yeşil erikleri, zeytinyağının yarısını ekleyin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Sonra ateşi kısın ve 25 dakika boyunca pişirin.

Enginarları ocaktan almaya 5 dakika kala limon suyunu, kalan zeytinyağını, damak tadınıza göre tuzu, unu ve 2-3 yemek kaşığı yemeğin suyunu ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı enginarların üzerlerine dökün. Tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.