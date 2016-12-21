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kısır tarifi

Kısır Tarifi

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Ev Bisküvisi İçin Malzemeler

2 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı margarin
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı dövülmüş fındık
1 adet limon kabuğu rendesi

 

Sebzeli Tart İçin Malzemeler

1 su bardağı un
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı margarin
1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için
1 adet soğan
1 adet kabak
2 adet patlıcan
2 adet domates
2 adet domates
2 adet sivribiber
4 çorba kaşığı sıvıyağ
3 çorba kaşığı kaşar rendesi

 

Kısır İçin Malzemeler

5 adet taze soğan
1 adet salatalık
2 adet domates
Yarım demet maydonoz
2 su bardağı ince bulgur
3 çorba kaşığı salça
3 çorba kaşığı nar ekşisi
2 adet limon suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Nane

 

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