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Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı!

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Yiyeceklerin tadını çıkarmanın yeni yollarını araştıran bu parçalar normal kullanım kurallarına sahip değiller. Yemek yeme araç gereçleri olan çatal kaşık gibi malzemelere bir de bu gözle bakın ve karar verin. Sizce hangisi daha  pratik?

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Spagetti de dediğimiz çubuk makarnalar artık çatalımızdan kaçamazlar…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Sırt kaşıyıcı değil sen çatalsın bu ne hal böyle…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Artık daha bol erişte ve çubuk makarna yakalayabilirsiniz…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Bu kaşıkla yemek çok estetik olmalı ama rahat değil sanırım…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Hem suyundan hem tanelerinden…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Bir tarafı tamir anahtarı olan bu metalin diğer tarafı hem tarak hem de çatalı andırıyor…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Pratik bir kepçe, daha çok çorba, belki de bir kase…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Çok yer kaplayan bir kaşık daha…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Yemekler artık daha net, ne yediğimizi bilmeliyiz değil mi?

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

İki ucu kaşık, ister tatlı ye ister yemek…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Kendini düşünen değil karşısındakini düşünen bir kaşık…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Yemek yemek için biraz çaba…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Başımız döndü…

Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı

Sadece biraz sos isteyen konuklar için…

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