Kaşık Çatallarımız Ya Böyle Olsaydı!

Yiyeceklerin tadını çıkarmanın yeni yollarını araştıran bu parçalar normal kullanım kurallarına sahip değiller. Yemek yeme araç gereçleri olan çatal kaşık gibi malzemelere bir de bu gözle bakın ve karar verin. Sizce hangisi daha pratik?

Spagetti de dediğimiz çubuk makarnalar artık çatalımızdan kaçamazlar…

Sırt kaşıyıcı değil sen çatalsın bu ne hal böyle…

Artık daha bol erişte ve çubuk makarna yakalayabilirsiniz…

Bu kaşıkla yemek çok estetik olmalı ama rahat değil sanırım…

Hem suyundan hem tanelerinden…

Bir tarafı tamir anahtarı olan bu metalin diğer tarafı hem tarak hem de çatalı andırıyor…

Pratik bir kepçe, daha çok çorba, belki de bir kase…

Çok yer kaplayan bir kaşık daha…

Yemekler artık daha net, ne yediğimizi bilmeliyiz değil mi?

İki ucu kaşık, ister tatlı ye ister yemek…

Kendini düşünen değil karşısındakini düşünen bir kaşık…

Yemek yemek için biraz çaba…

Başımız döndü…

Sadece biraz sos isteyen konuklar için…