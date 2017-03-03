Güzelleşmek İçin Zeytin Tüketin

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kahvaltının vazgeçilmez besini zeytin içeriğinde bulunan maddeler sayesinde vücudumuza sağlık ve güzellik getirdiğini söyledi.

Akdeniz bölgesinde yaşayan bayanların hem daha uzun yaşadığını hem de sağlıklı pırıl pırıl saçlara sahip olduğunu anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Bunların sırlarından biri de Zeytin ve zeytinyağıdır. Zeytin içeriğinde İçinde birçok vitamin içermektedir. Başta E vitamini, A, D ve K vitamini açısından zengin bir besindir.Aynı zamanda kalsiyum kaybını da engellemektedir. Çocukların beyin gelişiminde etkili olan bu hücreleri yeniler, besin doku ve organların yaşlanmasını geciktirir. Kalınbağırsak, prostat, mide ve pankreas kanserine yakalanma riskini azaltır.Kalp-Damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Antioksidandır ve kabızlığı önler.Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olan Zeytin,çocuklarda sağlıklı diş gelişiminin tamamlanmasına yardımcı olur” dedi.

Zeytinyağının eskiden sadece Akdeniz sofralarının vazgeçilmezi iken artık yavaş yavaş genel olarak mutfakların baş yağı olduğunu anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Zeytinyağının içinde yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve fenolik bileşenler vardır. Bu da bizim daha sağlıklı yaşamamızı, daha dinç ve dinamik olmamızı, daha genç görünmemizi sağlar.Zeytin yağının bir başka yasam koruyucu etkisi de LDL nin (kötü kolestrol) oksidasyonunu azaltmasıdır. Böylece kalp krizi ve felci önlemiş olur. Zeytinyağı da cilde ve saça faydalıdır. Saça sürüldüğü zaman kepeği engeller ve dökülmeyi önler. Ayrıca saça da parlaklık verir. Kuru cildi canlandırdığı gibi kırışıkların azaltılmasında da etkilidir. Cilde pürüzsüz bir güzellik katar” diye konuştu.