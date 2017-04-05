Fırında Kalkan Balığı

6 Kişilik Fırında Kalkan Balığı

Fırında Kalkan Balığı Malzemeler:

Orta boy kalkan balığı (yaklaşık 2 kg.)

7-8 ançüez filetosu

4-5 diş sarımsak

1 adet Meksika biberi

Yarım limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 adet rezene, mandolinde doğranmış (birazını servis için ayırın)

2 çorba kaşığı kapari

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Fırında Kalkan Balığı Hazırlanışı:

İnce doğranmış ançüezleri, ince kıyılmış sarımsaklar ile Meksika biberlerini, limon suyunu, rendelenmiş limon kabuğunu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi mutfak robotunda çekerek sos haline getirin.

Dökme demir tavanızı ya da fırına girebilecek kalın tabanlı bir tavayı iyice ısıtın.

Rezeneyi mandolinden geçirin ya da çok ince kıyın.

İyice ısıttığınız tavanızı yağlayın ve rezeneleri 1 dakika sote ettikten sonra tavadan alın.

Kalkan filetolarını önceden hazırladığınız ançüezli sosa batırın. Daha sonra her iki tarafını 2 dakika kızgın tavada pişirin.

Tavayı önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırına aktarın, bu şekilde 10 dakika pişirin.

Kaparileri 1 kaşık zeytinyağında 4-5 dakika kızartın.

Fırından çıkan kalkan balıklarını taze ve pişmiş rezene, kızarmış kapariler ile servis edin.