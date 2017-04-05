Hamsili Makarna
4 Kişilik Hamsili Makarna
Hamsili Makarna İçin Malzemeler:
300 gram temizlenmiş hamsi
1 paket spagetti
500 gram çeri domates
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
3 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
Tuz, karabiber
Taze kekik yaprakları
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Hamsili Makarna Hazırlanışı:
Çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin.
Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile çam fıstıklarını kavurun.
Doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Sarımsakları ekleyin ve 2 dakika daha sarımsaklarla birlikte kavurun.
Temizlenmiş hamsileri ilave edin, hamsilerin renkleri dönene kadar 2 dakika daha sote edin.
Fırından çıkardığınız domatesleri tavanıza aktarın.
Baharatını da ekleyerek 5 dakika kadar pişirin.
Spagettiyi derin bir tencerede bol su ile tercihen diri kıvamda pişecek şekilde 8 dakika kadar haşlayın.
Spagettilerinizi sos tavanıza biraz da makarna suyu ekleyerek aktarın.
2-3 dakika kadar sosun iyice çekmesini bekleyin.
Taze kekik, rendelenmiş limon kabuğu ve taze çekilmiş karabiberle birlikte servis edin.