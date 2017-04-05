Hamsili Makarna

4 Kişilik Hamsili Makarna

Hamsili Makarna İçin Malzemeler:

300 gram temizlenmiş hamsi

1 paket spagetti

500 gram çeri domates

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

Tuz, karabiber

Taze kekik yaprakları

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Hamsili Makarna Hazırlanışı:

Çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin.

Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile çam fıstıklarını kavurun.

Doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Sarımsakları ekleyin ve 2 dakika daha sarımsaklarla birlikte kavurun.

Temizlenmiş hamsileri ilave edin, hamsilerin renkleri dönene kadar 2 dakika daha sote edin.

Fırından çıkardığınız domatesleri tavanıza aktarın.

Baharatını da ekleyerek 5 dakika kadar pişirin.

Spagettiyi derin bir tencerede bol su ile tercihen diri kıvamda pişecek şekilde 8 dakika kadar haşlayın.

Spagettilerinizi sos tavanıza biraz da makarna suyu ekleyerek aktarın.

2-3 dakika kadar sosun iyice çekmesini bekleyin.

Taze kekik, rendelenmiş limon kabuğu ve taze çekilmiş karabiberle birlikte servis edin.